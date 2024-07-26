Χανιά: Εντοπίστηκε φυτεία 830 δενδρυλλίων κάνναβης - Δείτε φωτογραφίες

Εντοπίστηκε φυτεία 830 δενδρυλλίων κάνναβης στο Χανιά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων της διεύθυνσης Αστυνομίας για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, σήμερα κατά τις πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του δήμου Καντάνου - Σελίνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο η φυτεία των οκτακοσίων τριάντα δενδρυλλίων στο στάδιο της ανάπτυξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με την προανάκριση να διενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της τποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.