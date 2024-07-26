Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού «Ρυθμίσεις για την ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές».

Το νομοσχέδιο - στο οποίο η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατέθεσε και ενσωμάτωσε βελτιωτικές αλλαγές κάνοντας δεκτές προτάσεις κομμάτων και αρμόδιων φορέων - ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

