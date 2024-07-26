Πρέβεζα: Θύμα ξυλοδαρμού 16χρονος - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στην Πρέβεζα ο οποίος νοσηλεύεται στο τοπικό νοσοκομείο.

Προχθές πριν τα μεσάνυχτα η Αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο της Πρέβεζας για τη μεταφορά του νεαρού ο οποίος έφερε χτυπήματα σε διάφορα σημεία κυρίως όμως στο κεφάλι.

Ο 16χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο δρόμο καθώς επέστρεφε στο σπίτι του χωρίς όμως να γνωρίζει τον δράστη.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τον αδερφό και τη μητέρα του η οποία ανέφερε ότι οι άγνωστοι ή άγνωστος που χτύπησε το παιδί της έκλεψε τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια και το κινητό του.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.