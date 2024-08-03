Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στη Νέα Σάντα Ροδόπης: Πάνω από 100 πυροσβέστες, αεροσκάφη και ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης

Καίει σε δύσβατο σημείο - Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν - Σπεύδουν αεροπορικώς από Ελευσίνα επιπλέον 40 πυροσβέστες

UPDATE: 19:25
Canadair

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Νέα Σάντα Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε δύσβατο σημείο. Στο σημείο βρίσκονται πάνω από 100 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Σπεύδουν αεροπορικώς από Ελευσίνα επιπλέον 40 πυροσβέστες αυξάνοντας τον αριθμό των πυροσβεστών σε 152 συνολικά.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σταυράκι Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική Ροδόπη Φωτιά Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark