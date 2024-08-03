Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Νέα Σάντα Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε δύσβατο σημείο. Στο σημείο βρίσκονται πάνω από 100 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Σπεύδουν αεροπορικώς από Ελευσίνα επιπλέον 40 πυροσβέστες αυξάνοντας τον αριθμό των πυροσβεστών σε 152 συνολικά.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Νέα Σάντα Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2024

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σταυράκι Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Σταυράκι Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2024

