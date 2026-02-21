Λογαριασμός
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 41 και 51 ετών για διακίνηση ναρκωτικών

Η σύλληψη έγινε όταν ο 51χρονος πιάστηκε να προμηθεύει τον 41χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Περιπολικό

 Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο δύο ημεδαποί ηλικίας 41 και 51 ετών για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες. Η σύλληψη έγινε όταν ο 51χρονος πιάστηκε να προμηθεύει τον 41χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.  

Σε σωματικούς ελέγχους και σε έρευνα στην οικία του 51χρονου, που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κινητό τηλέφωνο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης. Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, άνδρες του οποίου πραγματοποίησαν και τη σύλληψη των δύο ανδρών.

