Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν 2 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, 2 άτομα κατηγορούμενα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, ενώ ύστερα από έρευνα στην οικία των κατηγορούμενων, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα -1- νόμισμα.

Σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χάλκινο νόμισμα, το οποίο χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους και υπάγεται στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το νόμισμα που κατασχέθηκε, αποστέλλεται στην ανωτέρω Εφορεία Αρχαιοτήτων, για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική και εμπορική εκτίμηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.