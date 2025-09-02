Δράμα: Συνελήφθη Τούρκος που διώκεται για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά

Καταζητούμενος στην Τουρκία για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά συνελήφθη στη Δράμα. Πρόκειται για 40χρονο, Τούρκο υπήκοο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Ο 40χρονος συνελήφθη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών Δράμας, όπου κρατείτο.

Όπως έγινε γνωστό, διώκεται στη γειτονική χώρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατοχή - διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα 2012 και 2014.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία, ενώ αρνήθηκε τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.