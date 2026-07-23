Εξάρχου- AKTOR: Ξεπέρασε τις προσδοκίες η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου AKTOR ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τη ζήτηση κατά 3,6 φορές.

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις σε ανάλογες συναλλαγές στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

«Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων την του Ομίλου AKTOR με αφορμή την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ και ο στόχος υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί σε ανάλογες συναλλαγές στην εγχώρια κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Σε δήλωσή του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR τονίζει ότι «λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ».

Έτσι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου «για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε».

Παράλληλα σημειώνει: «Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορίας του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».

Αναλυτικά η δήλωση έχει ως εξής :

«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους Euro 650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα Euro 2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds - στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.

Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή: skai.gr

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