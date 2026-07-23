Οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου προκάλεσαν άμεσες υλικές ζημιές ύψους 19,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως το κόστος της ανοικοδόμησης ενδέχεται να είναι διπλάσιο ή και μεγαλύτερο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 5.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενώ κατέστρεψαν κατοικίες, υποδομές και μη οικιστικά κτίρια στις βόρειες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Καράκας. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι σχεδόν 17.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 18.000 παραμένουν άστεγοι.

Η καταστροφή, ο φονικότερος σεισμός στη χώρα από το 1812, σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ήταν ήδη ιδιαίτερα δύσκολες, με το ποσοστό φτώχειας να ξεπερνά το 76%, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Περίπου 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2015.

«Ο σεισμός προκάλεσε άμεσες υλικές ζημιές που εκτιμώνται σε 19,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα τεράστιο ποσό για οποιαδήποτε οικονομία, το οποίο απαιτεί συντονισμένη ανταπόκριση», δήλωσε η Σουζάνα Κορντέιρο Γκέρα, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

«Χωρίς έγκαιρες πρόσθετες επενδύσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγική ικανότητα και στο βιοτικό επίπεδο θα επιβραδύνουν την πορεία της ανάκαμψης», πρόσθεσε.

Η Παγκόσμια Τράπεζα πραγματοποίησε την ταχεία εκτίμηση ζημιών (Global Rapid Damage Estimation – GRADE) χρησιμοποιώντας μοντέλα σεισμικής προσομοίωσης εξ αποστάσεως, τοπικά σεισμολογικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες και αναφορές ζημιών από την κυβέρνηση, ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει το κόστος της ανοικοδόμησης με υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής ή της αναβάθμισης των κατασκευών. Οι σχετικές δαπάνες, μαζί με την απομάκρυνση των ερειπίων, θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δύο έως δυόμισι φορές το κόστος αντικατάστασης των κατεστραμμένων υποδομών, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος σχεδόν στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει επίσης τις άμεσες οικονομικές απώλειες, ενώ η προσφορά εργασίας αναμένεται να μειωθεί κατά 1% μέσα στη φετινή χρονιά.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής (CAF) για μια πιο ολοκληρωμένη αποτίμηση του κόστους αποκατάστασης και ανοικοδόμησης της χώρας. Τέτοιες μελέτες συνήθως απαιτούν αρκετούς μήνες, ενώ οι εκτιμήσεις GRADE ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% υποδομές και το 26% μη οικιστικά κτίρια.

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι ο ρυθμός της ανοικοδόμησης θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη και τις κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα. Χωρίς αυξημένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, η παραγωγική ικανότητα και το ΑΕΠ είναι πιθανό να παραμείνουν κάτω από τα προ του σεισμού επίπεδα τουλάχιστον έως το 2036.

Η πρόσθετη δανειοδότηση θα επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος της Βενεζουέλας, ωστόσο θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας σταδιακά και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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