Χαλκίδα: Πατέρας χτύπησε άγρια την ανήλικη κόρη του

Ένα άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Χαλκίδα με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο μετά τις 21:00 για άγνωστο λόγο ο πατέρας άρχισε να χτυπά το ανήλικο παιδί του μπροστά στα μάτια της μάνας.

Η γυναίκα σοκαρισμένη πήγε στο Αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας για να καταγγείλει το περιστατικό και άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας για να διαπιστώσουν τι συνέβη.

Ο πατέρας μαζί με τη θεία του παιδιού είχαν μεταφέρει το ανήλικο θύμα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες κάτι που έγινε γνωστό στις αστυνομικές αρχές και βρέθηκαν άμεσα ώστε να συλλάβουν τον άνδρα.

Το ανήλικο παιδί νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο.

