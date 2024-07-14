ΟΣΕ: Ακυρώνονται τα δρομολόγια του προαστιακού Πάτρα - Ρίο

Ο ΟΣΕ ενημέρωσε ότι όλα τα δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας μεταξύ Πάτρας - Ρίου ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή προκύπτει εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υποδομής.

«Λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν στην περιοχή της Πάτρας, δημιουργήθηκε στρέβλωση γραμμής στην περιοχή της ισόπεδης διάβασης της οδού Κανελλοπούλου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΣΕ, σχετικά με την απόφαση που ελήφθη για τη διακοπή όλων των δρομολογίων του προαστιακού σιδηρόδρομου της Πάτρας, μεταξύ Πάτρας - Ρίου.

Σύμφωνα πάντα με τον ΟΣΕ, «παρόμοια περιστατικά εκδηλώνονται σε ακραίες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών μεγάλης διάρκειας».

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «ο ΟΣΕ με απόλυτη προτεραιότητα την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και με συνεχή επαγρύπνηση του προσωπικού του, κατόπιν επιθεώρησης της γραμμής, ήταν αναγκαίο να διακόψει την κυκλοφορία».

Όσον αφορά στην αποκατάσταση της βλάβης, οι εργασίες, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΣΕ, «θα ξεκινήσουν άμεσα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

