Η λαμπαδηδρομία εντός της πόλης του Πύργου κινήθηκε στον κεντρικό οδικό άξονα, Πατρών – Ερμού. Τη Φλόγα παρέλαβε από τον βωμό η βαλκανιονίκης Νικολία Ποϊραζίδου, ενώ λαμπαδηδρόμοι ήταν επίσης οι Κωνσταντίνος Κολόκας, αθλητής ΑμεΑ, Μαρίνα Παρασκευοπούλου, νικήτρια στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Καράτε και Κωνσταντίνα Φωτεινογιαννοπούλου, παγκόσμια πρωταθλήτρια Κουνγκ Φου.

Η πόλη του Πύργου είχε την τιμή να υποδεχθεί πρώτη την Ολυμπιακή Φλόγα, σε μια σεμνή αλλά και συγκινητική τελετή, που ανέδειξε το πνεύμα της ιστορικής συνέχειας, χαρίζοντας στους πολίτες στιγμές υπερηφάνειας για το μοναδικό αυτό παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και φιλίας.

Ο Βασίλης Τσαρουχάς, Βαλκανιονίκης στην Πάλη, άναψε τον βωμό, στην κεντρική πλατεία Πύργου, επευφημούμενος από πλήθος δημοτών που γέμισαν τους χώρους πέριξ της εξέδρας, στο κέντρο της πλατείας. Προηγουμένως, μια εντυπωσιακή χορευτική παράσταση από τη Σχολή Χορού της Ζωής Ανδρίτσου, με 105 νεαρούς χορευτές και χορεύτριες της περιοχής, συνοδεία κρουστών, με χορογραφία εμπνευσμένη από τα ολυμπιακά αθλήματα, καθήλωσε τους εκατοντάδες θεατές, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημά τους αλλά και τα εύσημα των εκπροσώπων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση, με τιμή και με υπερηφάνεια, ο Πύργος υποδέχτηκε σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα και στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο: ότι οι αξίες του Ολυμπισμού, οι αξίες που χτίσανε τον πολιτισμό μας, είναι ζωντανές, δυνατές και φωτίζουν το μέλλον μας», τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής.

«Σήμερα, μαζί σας, γιορτάζουμε ένα ταξίδι αξιών: πάθος, ανθεκτικότητα και κοινή χρήση. Και ακριβώς αυτές οι αξίες θα μας συνοδεύουν μέχρι το άναμμα του Ολυμπιακού βωμού στο Μιλάνο – Κορτίνα το 2026», τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Οργανωτικής Επιτροπής, Alessio Boggiatto, κολυμβητής και 4ος Ολυμπιονίκης σε Σίδνεϊ, Αθήνα & Πεκίνο.

Τέλος, ο Δημήτρης Μούγιος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αργυρός ολυμπιονίκης κωπηλασίας και μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δήμο Πύργου, τους Δήμους και τις Περιφέρειες αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, για την υποδοχή της Φλόγας με τιμή και υπερηφάνεια.

