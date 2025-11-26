«Γιά τήν ὑπόθεση δέν ἔχουμε λάβει καμμία ἐπίσημη, ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε ἐπώνυμο τηλεφώνημα σχετικά μέ τό προκείμενο θέμα, γιά αὐτό καί ζητήσαμε ἐγγράφως νά μᾶς ὑποβληθοῦν τά καταγγελλόμενα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τά περαιτέρω, πρᾶγμα πού δέν συνέβη μέχρι σήμερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου αναφερόμενη στον ιερέα που καταγγέλθηκε από 5 ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στην ανακοίνωση προστίθενται πως: «Παρά ταῦτα, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς προανακρίσεως, τοῦ πιθανοῦ σχηματισμοῦ δικογραφίας καί ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀπαγορεύσαμε στόν Κληρικό μας τήν τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικῶς καί πάλι ὅτι οὐδεμία Ἀστυνομική ἤ Ἀνακριτική ἤ Δικαστική Ἀρχή μᾶς ἔχει ἐνημερώσει ἁρμοδίως- προφορικῶς ἤ γραπτῶς- σχετικῶς μέ τήν ὑπόθεση αὐτή.

Ἀναμένουμε, λοιπόν, τή διαλεύκανση τοῦ θέματος ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, γιά νά ἐπιληφθοῦμε καί ἐμεῖς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

«Μέ συνοχή καί θλίψη ψυχῆς ἀναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σέ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμοῦ δικογραφίας παρά τῆς Ὑποδιευθύνσεως Προστασίας Ἀνηλίκων τῆς Διευθύνσεως Διώξεως καί Ἐξιχνιάσεως Ἐγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στό πλαίσιο αὐτεπαγγέλτου Ἀστυνομικῆς Προανακρίσεως, κατά τήν ὁποία φέρεται νά ἐμπλέκεται Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Γιά τήν ὑπόθεση δέν ἔχουμε λάβει καμμία ἐπίσημη, ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε ἐπώνυμο τηλεφώνημα σχετικά μέ τό προκείμενο θέμα, γιά αὐτό καί ζητήσαμε ἐγγράφως νά μᾶς ὑποβληθοῦν τά καταγγελλόμενα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τά περαιτέρω, πρᾶγμα πού δέν συνέβη μέχρι σήμερα.

Παρά ταῦτα, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς προανακρίσεως, τοῦ πιθανοῦ σχηματισμοῦ δικογραφίας καί ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀπαγορεύσαμε στόν Κληρικό μας τήν τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικῶς καί πάλι ὅτι οὐδεμία Ἀστυνομική ἤ Ἀνακριτική ἤ Δικαστική Ἀρχή μᾶς ἔχει ἐνημερώσει ἁρμοδίως- προφορικῶς ἤ γραπτῶς- σχετικῶς μέ τήν ὑπόθεση αὐτή.

Ἀναμένουμε, λοιπόν, τή διαλεύκανση τοῦ θέματος ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, γιά νά ἐπιληφθοῦμε καί ἐμεῖς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως»

Προσποιούμενος σωματικούς πόνους προέβαινε σε χειρονομίες

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 47χρονο που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε πως έγιναν οι πράξεις τον περασμένο Αύγουστο. «Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.