Κανένα πρόβλημα δεν θα αντιμετωπίσουν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας που έχουν έλθει με τον γερμανικό tour operator FTI, ο οποίος κατέθεσε αίτηση για πτώχευση.

Στο νησί της Ζακύνθου μέσω του συγκεκριμένου ομίλου βρίσκονται 50 άτομα, τα οποία και φιλοξενούνται σε 10 ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τουριστικός πράκτορας, Μάνθος Μπολίδης:

«Δεν μας εξέπληξε η εξέλιξη, διότι το πρόβλημα με την FTI έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 9-10 μήνες. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη ρευστότητα τους μέσα στον χειμώνα, οπότε αντιληφθήκαμε ότι θα έχουμε διάφορα τέτοια θέματα.

Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την FTI να πουληθεί σε μια άλλη εταιρία. Όλα αυτά άρχισαν και δημιουργούσαν κάποιες φοβίες. Έτσι προσπαθήσαμε να κλείσουμε όλοι οι συνεργάτες με την FTI τους λογαριασμούς που είχαμε από την περσινή σεζόν και ξεκινώντας τη φετινή σεζόν είχαν μπει οι διαδικασίες να υπάρχουν προπληρωμές σε services που παρέχονταν στην εταιρία.

Έτσι φτάσαμε σήμερα να δημιουργηθεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Ευελπιστούμε έστω την τελευταία στιγμή θα βρεθεί κάποια λύση, αλλά δυστυχώς και η γερμανική κυβέρνηση και οι επενδυτές από την Αμερική βρέθηκαν σε μια κατάσταση που δεν ήθελαν να πάρουν εκείνες το ρίσκο. Το μεγάλο κομμάτι του γερμανικού τουρισμού κινείται στην Κρήτη και στην Ρόδο. Όλες οι άλλες περιοχές έχουν μια συμμετοχή πολύ μικρή, όμως.

Στη Ζάκυνθο έχουμε γύρω στα 50 άτομα αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει μέσω του ομίλου. Γύρω στα 10 ξενοδοχεία που τους φιλοξενούν. Οι κρατήσεις τους είναι διασφαλισμένες οπότε οι πελάτες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διαμονή τους και στη μεταφορά τους. Όσοι είχαν αφίξεις μέχρι σήμερα (χθες) είναι διασφαλισμένοι ότι θα έχουν μια ήρεμη διαμονή. Είχαμε και ένα meeting με την FTI και είμαστε σε συνεχή επαφή για να μην προκύψουν θέματα που θα μας δημιουργήσουν μια δυσχερή κατάσταση».

Η κατάρρευση και τα αντανακλαστικά

Για τις «αναταράξεις» στην τουριστική αγορά από την κατάρρευση του γερμανικού tour operator και τα αντανακλαστικά του υπουργείου και του ΕΟΤ, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία επισκέφθηκε το νησί μας την Τρίτη, ανέφερε:

«Το υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού είχαν άμεση ανταπόκριση στο ζήτημα που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του γερμανικού tour operator. Το μεγάλο ζήτημα και η προτεραιότητα είναι πως οι 7.500 ταξιδιώτες που βρίσκονται στη χώρα μας θα επιστρέψουν στη Γερμανία κάτι το οποίο ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί και βεβαίως μας ενδιαφέρει να απορροφηθούν οι τυχόν μεσοπρόθεσμες συνέπειες. Τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η κατάρρευση αυτή δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συνολική τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εδώ ως υπουργείο και ως ΕΟΤ για να παρέμβουμε αν και όπου χρειαστεί, για να ελαχιστοποιήσουμε την οποιαδήποτε απώλεια έχει να κάνει με τον ελληνικό τουρισμό».

