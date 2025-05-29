Ψηφιοποιήθηκαν ιστορικές εκδόσεις της παλαιότερης εν κυκλοφορία καθημερινής αγγλόφωνης εφημερίδας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Διαθέσιμες στο κοινό μέσω διαδικτύου είναι πλέον ιστορικές εκδόσεις της εφημερίδας Belfast News Letter, της παλαιότερης καθημερινής αγγλόφωνης εφημερίδας στον κόσμο που εκδίδεται χωρίς διακοπή από το 1737. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βόρειας Ιρλανδίας.

Από σήμερα Πέμπτη 29 Μαΐου εκδόσεις από τα τέλη του 18ου, τον 19ο και τον 20ό αιώνα είναι προσβάσιμες διαδικτυακά για πρώτη φορά μέσω της Ψηφιακής Συλλογής Βρετανικών Εφημερίδων (British Newspaper Archive) και της πλατφόρμας Findmypast. Η πρόσβαση είναι δωρεάν στις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Βιβλιοθήκης στο Λονδίνο και το Γιορκσάιρ, ενώ είναι επίσης δυνατή από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ή ιδιώτη παγκοσμίως κατόπιν συνδρομής.

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, επισκέφθηκε τη Βρετανική Βιβλιοθήκη για να δει τις ψηφιοποιημένες εκδόσεις και δήλωσε:

«Η διάθεση αυτών των ιστορικών εκδόσεων στο κοινό ενισχύει την κατανόηση της πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρόκειται για έναν πολύτιμο πόρο για αναγνώστες και ερευνητές σε όλο τον κόσμο, ιδίως σε χώρες που έχουν ιστορικούς δεσμούς με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Belfast News Letter εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1737 και φέτος συμπληρώνει 288 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας. Μέσω της ψηφιοποίησης, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε ερευνητές, φοιτητές, δημοσιογράφους και ιστορικούς να μελετήσουν εκδόσεις που καλύπτουν γεγονότα τριών αιώνων, συμβάλλοντας στην κατανόηση της εξέλιξης της πολιτικής ζωής, της κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης στη Βόρεια Ιρλανδία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.