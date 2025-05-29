Με έναν βαθιά συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν οι μικροί συμμαθητές της 7χρονης Αγγελίνας το κορίτσι που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν έπεσε πάνω σε τζαμαρία στο σπίτι της θείας της, στην Καλλιθέα.

Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν χθες στο προαύλιο του σχολείου και, σχηματίζοντας το όνομά της με τις σχολικές τους τσάντες, απέτισαν φόρο τιμής στη μικρή τους φίλη. Παράλληλα, κόλλησαν στα παράθυρα των αιθουσών ζωγραφιές και μηνύματα αγάπης, εκφράζοντας το πόσο θα τους λείψει.

Αύριο στις 12:30 το τελευταίο αντίο

Η κηδεία της μικρής Αγγελίνας θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή, στις 12:30 στο κοιμητήριο Καλλιθέας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, όταν η 7χρονη βρισκόταν στο σπίτι της θείας της. Όπως έχει γίνει γνωστό, ενώ έπαιζε μαζί της, έτρεξε προς τη μπαλκονόπορτα, νομίζοντας πως ήταν ανοιχτή, και χτύπησε με σφοδρότητα στην τζαμαρία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η θεία της, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, προσπάθησε απεγνωσμένα να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, ενώ οι γείτονες, που άκουσαν τις φωνές και τον ήχο από τη θραύση του γυαλιού, ειδοποίησαν τις αρχές. Διασώστες του ΕΚΑΒ, με συνοδεία αστυνομικών, παρέλαβαν άμεσα το παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Η 37χρονη θεία συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάσσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

