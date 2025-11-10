Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά.
