Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Δείτε σε ποιους δρόμους της Αττικής υπάρχουν προβλήματα

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων  αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά.

κίνηση Κηφισός Αττική Οδός
