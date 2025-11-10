Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης.

Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το rthess.gr (κεντρική φωτό), από την πτώση δέντρου στο κέντρο της πόλης προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες και ένα όχημα.

Πηγή: skai.gr

