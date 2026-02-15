Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σοβαρά προβλήματα με κατολισθήσεις, φερτά υλικά και ζημιές σε καλλιέργειες καταγράφονται στην Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τη Μεσσηνία λόγω της κακοκαιρίας.

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης, με την αποκατάσταση να εκτιμάται χρονοβόρα.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, ενώ προβλήματα κατολισθήσεων εντοπίζονται στην Πρέβεζα, καθώς και στις περιοχές Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, σύμφωνα με το ΕΡΤnews. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα. Η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα κατολισθήσεων ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Μεσσηνία: Ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τοιχίο από πλινθόκτιστο σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Ευτυχώς κανείς δεν περνούσε εκείνη τη στιγμή και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Την ίδια ώρα, τα προβλήματα επεκτείνονται σε ολόκληρο τον νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σκεπάστηκαν απ`το νερό.

Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας.

Ηλεία: Στα όρια της υπερχείλισης η στάθμη του Αλφειού

Από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών καταγράφηκαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.

Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας, λίγα μέτρα μακριά από το φράγμα του Αλφειού, οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Αν συνεχίσει να κατεβάζει νερά ο Λάβανας ποταμός, δεν θα αποτραπεί υπερχείλιση, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές, την ώρα που η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τις επιβαρυμένες περιοχές.

Kατολισθήσεις στην Πάργα: Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητα

Αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια στην περιοχή της Πάργας η οποία το τελευταίο τριήμερο αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων.

Πάργα, Ανθούσα και Αγιά είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο με τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να δώσουν πρόχειρες προσβάσεις.

«Γίνεται προσπάθεια για λύσεις όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί χρόνος για να λυθούν τα προβλήματα. Η συνεχής βροχόπτωση που εκδηλώνονται και η μορφολογία του εδάφους οδηγούν σε συνεχείς καταπτώσεις. Το έδαφος ρευστοποιείται στην κυριολεξία» ανέφερε στο Epiruspost ο Δήμαρχος της Πάργας Νίκος Ζαχαριάς.

Τα εντονότερα προβλήματα είναι στη Δημοτική Ενότητα της Πάργας, στην είσοδο της πόλης της Πάργας αλλά και μέσα στον οικισμό.

