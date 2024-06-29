Covid-19: Διπλάσιες οι νοσηλείες ατόμων από τον Μάιο - Νωρίτερα η έξαρση

Σχεδόν διπλάσιος από τα τέλη Μαΐου είναι ο αριθμός των ατόμων που μπαίνουν στο νοσοκομείο και σε κάποια φάση διαγιγνώσκονται με covid 19. Σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο, ενώ η επιδημιολογική καμπύλη ήταν καθοδική, φέτος βλέπουμε ότι έχουμε μπει σε ανοδική πορεία. Η αντίστοιχη περίοδος που ήταν ανοδική η πορεία το καλοκαίρι του 2023 ήταν 4 με 5 εβδομάδες αργότερα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μία μετατόπιση της έξαρσης νωρίτερα. Είναι νωρίς να το πούμε με σιγουριά, αλλά έχουμε μια σημαντική πιθανότητα η αυξημένη κυκλοφορία να ξεκινήσει νωρίτερα το φετινό καλοκαίρι. Τα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, κλινικός ιολόγος και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΔΥ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως διευκρινίζει, οι διασωληνώσεις προς το παρόν, κινούνται χαμηλά, ωστόσο είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθότι συνήθως έχουν μακρά νοσηλεία, ενώ όσον αφορά τους θανάτους αναφέρει ότι κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Πώς χαρακτηρίζει όμως, την παρούσα φάση και πώς βλέπει να διαγράφεται η επιδημιολογική καμπύλη το φετινό καλοκαίρι; «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε υπάρχει μία σημαντική πιθανότητα να είμαστε σε φάση εκθετικής αύξησης, δηλαδή να δούμε να συνεχίσουν να αυξάνονται οι εισαγωγές, όμως δεν περιμένουμε κάτι δραματικό, το οποίο θα πιέσει το σύστημα υγείας».

Πολύ μεταδοτικά σε εξωτερικούς χώρους τα νέα στελέχη FLiRT

Οι θερινές εξάρσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από την έλευση μεταλλαγμένων στελεχών που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να μεταδίδονται και να ξεφεύγουν από την ανοσία, λέει ο καθηγητής για να συμπληρώσει στη συνέχεια, ότι και φέτος η συγκεκριμένη έξαρση σχετίζεται με την έλευση των λεγόμενων παραλλαγών FLiRT, οι οποίες ονομάζονται έτσι από τα αμινοξέα που έχουν στην πρωτεΐνη της ακίδας και δεν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο στέλεχος, αλλά για μία πλειάδα στελεχών όπως είναι το ΚP.2 το JN.1,7, τα οποία ευθύνονται για την πολύ εύκολη μετάδοση του ιού ακόμα και σε χώρους που είναι ανοιχτοί. «Και για αυτό το λόγο οι ευπαθείς είναι καλό να φοράνε μάσκα όταν έρχονται σε συγχρωτισμό και όταν έχουν συμπτώματα να κάνουν τεστ και αν βγουν θετικοί να αναζητήσουν έγκαιρα θεραπεία, δηλαδή να πάνε να πάρουν αντιικά φάρμακα».

Η Covid19 παραμένει η σημαντικότερη λοίμωξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή- Ποιοι πρέπει να κάνουν αναμνηστική δόση

Σε άλλη σημείο της συνέντευξής του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τονίζει ότι η Covid19 παραμένει η σημαντικότερη λοίμωξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και προκαλεί νοσηρότητα, θνητότητα και θνησιμότητα. Είναι το πιο σοβαρό νόσημα για τους ευπαθείς, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. «Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στην Ελλάδα προτείνει τον ετήσιο εμβολιασμό για τις ευπαθείς ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα άτομα άνω των 60-65. Ωστόσο, κάποιοι πολύ ευπαθείς μπορεί να χρειάζονται και δεύτερη δόση και αυτό θα πρέπει να το συζητάνε με τους γιατρούς τους. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνω των 75 μπορούν να κάνουν και δεύτερη δόση μέσα στο χρόνο. Για άτομα κάτω των 60 ετών που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας δεν υπάρχουν συστάσεις για αναμνηστική δόση». Στην ερώτηση αν τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν τα νέα στελέχη FLiRT, ο κ. Μαγιορκίνης απαντά ότι «δεν καλύπτουν 100% ωστόσο μία δόση εμβολίου το Σεπτέμβριο, αυξάνει την ανοσία και προσφέρει καλύτερη προφύλαξη από το να μην έχει εμβολιαστεί κάποιος. Η αποτελεσματικότητα φαίνεται ότι κυμαίνεται γύρω στο 50-60% που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό για ένα προληπτικό εμβόλιο».

