Ενώπιον του Εισαγγελέα της Λαμίας έχει προσαχθεί πριν από λίγα λεπτά, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης, που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού χθες το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν πάρει ισχυρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το δικαστικό μέγαρο της Λαμίας για την προσαγωγή του, ενώ αυτή την ώρα παραμένει μέσα στα δικαστήρια, χωρίς να γίνει γνωστό αν θα ζητήσει προθεσμία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.