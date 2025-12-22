Μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στον κεντρικότερο οδικό άξονα της χώρας κατέγραψε ο φακός του Orange Press στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Ο αυτοκινητόδρομος θυμίζει δρόμο - «φάντασμα», καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα πλάνα από το ύψος του Ύπατου Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα, είναι αποκαλυπτικά: Οι λωρίδες κυκλοφορίας της ΠΑΘΕ, που υπό κανονικές συνθήκες σφύζουν από ζωή και κίνηση χιλιάδων οχημάτων καθημερινά, παραμένουν εντελώς άδειες και σιωπηλές. Το απόλυτο κενό κυριαρχεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό ηρεμίας.

Η μόνη κινητικότητα εντοπίζεται στους παράπλευρους δρόμους (παραδρόμους), όπου έχει διοχετευτεί η κυκλοφορία. Εκεί, φορτηγά και ΙΧ κινούνται σε χαμηλότερους ρυθμούς, προσπαθώντας να παρακάμψουν το σημείο του αποκλεισμού.

Οι αγρότες της περιοχής παραμένουν στα μπλόκα τους, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους, με αποτέλεσμα η βασική αρτηρία που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη να έχει «παγώσει» στο συγκεκριμένο σημείο.

Πηγή: skai.gr

