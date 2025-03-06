Με τον Δήμο Κιμώλου θα συνεργαστεί στενά ο Δήμος Φυλής, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του κυκλαδίτικου νησιού. Τη σχετική Σύμβαση υπέγραψαν οι δύο δήμαρχοι Χρήστος Παππούς και Κωνσταντίνος Βεντούρης, σύμφωνα με την οποία, η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Φυλής αναλαμβάνει να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την κατασκευή του έργου θα αναλάβει ανάδοχος, που θα αναδειχθεί από τη δημοπράτηση, υπό την επίβλεψη του Δήμου Φυλής, ο οποίος και θα προχωρήσει στην τεχνική παραλαβή του έργου, πριν παραδοθεί προς χρήση στον Δήμο Κιμώλου.

«Συμβάλουμε στην κατασκευή έργων σε άλλους δήμους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Παππούς και προσέθεσε: «Χαίρομαι γιατί ο Δήμος Φυλής μοιράζεται κοινούς στόχους και οράματα, αποδεικνύοντας ότι στην Αυτοδιοίκηση υπάρχει χώρος για συνέργειες, προς όφελος των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ τον δήμαρχο Κώστα Βεντούρη και το Δημοτικό Συμβούλιο της Κιμώλου για την εμπιστοσύνη τους και τους διαβεβαιώνω ότι θα παραδώσουμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, που θα εισφέρει προστιθέμενη αξία στην πανέμορφη Κίμωλο».

Πηγή: skai.gr

