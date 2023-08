Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 45χρονος που συνελήφθη για τις φωτιές στον Αυλώνα Ελλάδα 16:16, 29.08.2023 linkedin

Αναμένεται ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αν διαπιστώσει ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, η κράτηση του θα συνεχιστεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού