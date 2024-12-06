Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Αττικής τα ξημερώματα, καθώς η έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτα και ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε στην Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσεσ σοβαρά προβλήματα.

Από την έντονη καταιγίδα, σημειώθηκαν έντονα προβλήματα στην λεωφόρο Κατεχάκη, την λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Ερρίκος Ντυνάν και στην Λεωφόρο Κηφισού. Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στη Λεωφόρο Διονύσου - Νέας Μάκρης, κοντά στον Άγιο Πέτρο, λόγω μεταφοράς φερτών υλικών από το βουνό στο οδόστρωμα εξαιτίας της βροχόπτωσης.

Πως θα κινηθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες

Προειδοποίηση για κατά διαστήματα έντονες βροχοπτώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ωρα 05:50 . Σε σταδιακή εξασθένηση οι καταιγίδες στην Αττική με κινηση Β-ΒΔ. Πάντως μέσα στο επόμενο δίωρο χρειάζεται προσοχή, καθώς σε τοπικό επίπεδο οι ραγδαιότητες είναι μεγάλες. Τα συνολικά ύψη βροχής στον αστικό ιστό προς το παρόν φτάνουν τα 20-30mm, . @EMY_HNMS… pic.twitter.com/KiAa0sxHp0 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 6, 2024

Γενικότερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς, με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τις πρωινές ώρες πιο έντονα στο νότιο Ιόνιο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τις βραδινές στο βόρειο Ιόνιο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς, με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και πιθανόν τις πρωινές ώρες της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα πιο έντονα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 και στις Σποράδες από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στα βορειοδυτικά βαθμιαία από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και από το απόγευμα στα υπόλοιπα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια πρόσκαιρα θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

