Γυναίκα λήστεψε 97χρονο, χτες το πρωί, μέσα σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η γυναίκα ακολούθησε τον 97χρονο μέσα στο ζαχαροπλαστείο της οδού 34ου Συντάγματος 41, τον ακινητοποίησε με σωματική βία και του άρπαξε το πορτοφόλι, που περιείχε 500 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

