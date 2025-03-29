Λογαριασμός
Γυναίκα λήστεψε 97χρονο σε ζαχαροπλαστείο - Τού πήρε 500 ευρώ

H γυναίκα ακολούθησε τον 97χρονο μέσα στο ζαχαροπλαστείο και του άρπαξε το πορτοφόλι με 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Γυναίκα λήστεψε 97χρονο, χτες το πρωί, μέσα σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η γυναίκα ακολούθησε τον 97χρονο μέσα στο ζαχαροπλαστείο της οδού 34ου Συντάγματος 41, τον ακινητοποίησε με σωματική βία και του άρπαξε το πορτοφόλι, που περιείχε 500 ευρώ. 

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ληστεία Ζωγράφου εγκληματικότητα ζαχαροπλαστείο ηλικιωμένοι
