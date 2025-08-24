Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο στη χώρα μας, με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, 4 αιτήσεις έλαβαν τελικά το πράσινο φως από τους 12 φακέλους που είχαν αρχικώς κατατεθεί.
Τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ που πήραν άδεια για να λειτουργήσουν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων είναι: το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το πανεπιστήμιο του York, το πανεπιστήμιο Keele και το βρετανικό Open University.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα παραρτήματα που έχουν λάβει πιστοποίηση περιλαμβάνονται 2 Ιατρικές Σχολές, 2 Νομικές, 4 Τμήματα Ψυχολογίας, 3 Πληροφορικης και 2 Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Υπολογίζεται οτι το σύνολο των εισακτέων εάν πιστοποιηθούν όλα τα προγράμματα δεν θα ξεπεράσει τους 1.500.
Σημειώνεται οτι η αξιολόγηση των υποδομών απεδείχθη μεγάλο αγκάθι για τα υποψήφια ΑΕΙ. Δυο απο τις 6 αιτήσεις που είχαν πάρει το «πράσινο φως», απορρίφθηκαν μετά τον έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων.
