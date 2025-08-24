Δύσκολες στιγμές βιώνει ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς σε ηλικία μόλις 41 ετών έφυγε από τη ζωή η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Η 41χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες στον «Ευαγγελισμό», καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί. Είχε σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης και είχε συμμετάσχει ως ηθοποιός στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά» το 1996.

Η σχέση της με τον πρώην άσο της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε το 2022 και, αρχικά, οι δυο τους είχαν επιλέξει να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση έγινε τον Μάιο του 2023, στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η Αλεξάνδρα είχε μιλήσει ανοιχτά, στις αρχές του χρόνου, για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού. Στο πλευρό της, καθ’ όλη τη διάρκεια, βρισκόταν ο Ντέμης Νικολαΐδης, ενώ η ίδια είχε υποβληθεί σε ογκεκτομή και ακολούθως σε θεραπείες, όπως χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Πηγή: skai.gr

