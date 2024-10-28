Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου το μετρό και το τραμ λόγω των παρελάσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν αύριο Δευτέρα σε μετρό και τραμ με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω της διεξαγωγής των παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

- Ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

- Η γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

- Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.