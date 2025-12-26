Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.
Ειδικότερα σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.
Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.
