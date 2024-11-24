Λογαριασμός
Αγνοείται 22χρονος κολυμβητής στο Πόρτο Ράφτη

O 22χρονος είχε πάει για μπάνιο στην περιοχή και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού

Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ενός 22χρονου κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος είχε πάει για μπάνιο στην περιοχή και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού ενώ από ξηράς άντρες του Λιμενικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

