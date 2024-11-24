Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ενός 22χρονου κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος είχε πάει για μπάνιο στην περιοχή και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού ενώ από ξηράς άντρες του Λιμενικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

