Επιχείρηση «ΤΑΛΩΣ»: Δίωξη κατά πέντε ατόμων για παιδική πορνογραφία

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Τάλως», στο πλαίσιο της οποίας σχηματίσθηκαν δικογραφίες αυτόφωρης και τακτικής διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος συνολικά 5 ατόμων (3 στο πλαίσιο της αυτόφωρης και 2 με την τακτική διαδικασία), για πορνογραφία ανηλίκων, πράξεις που έλαβαν χώρα μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο εκδήλωσης κατασταλτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, έπειτα από ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα άγνωστοι διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε ιστότοπους-εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη παροχή πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις διαδικτύου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά το διάστημα από 15 έως 23 Νοεμβρίου 2024, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών και άλλων Υπηρεσιών, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 10 σκληροί δίσκοι Η/Υ,

• 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• φορητό μέσο αποθήκευσης (USB),

• 2 φορητοίΗ/Υ (laptop) και

• εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε μέρος των παραπάνω πειστηρίων βρέθηκε πλήθος υλικού (βίντεο και φωτογραφίες) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων νηπιακής, σχολικής έως και εφηβικής ηλικίας και ως εκ τούτου τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου οι δύο παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας θα υποβληθούν αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.