Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο Μαξίμου - Ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν, εκτός των άλλων, να μην πληρώσουν το ευρωπαϊκό πρόστιμο των 415 εκ. ευρώ, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

κτηνοτροφοι

Παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου έκανε σήμερα κλιμάκιο σχεδόν 150 δυσαρεστημένων κτηνοτρόφων από διάφορες περιοχές της χώρας, ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν σειρά αιτημάτων που αφορούν μέτρα στήριξης για την ευλογιά, αλλά και να μην πληρωθεί από αυτούς το ευρωπαϊκό πρόστιμο, ύψους 415 εκ. ευρώ, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

κτηνοτροφοι

κτηνοτροφοι

κτηνοτροφοι

Μάλιστα, είχαν ετοιμάσει για να επιδώσουν στον πρωθυπουργό τρισέλιδο ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους. 

ψηφισμα

ψηφισμα

ψηφισμα

