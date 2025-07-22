Παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου έκανε σήμερα κλιμάκιο σχεδόν 150 δυσαρεστημένων κτηνοτρόφων από διάφορες περιοχές της χώρας, ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν σειρά αιτημάτων που αφορούν μέτρα στήριξης για την ευλογιά, αλλά και να μην πληρωθεί από αυτούς το ευρωπαϊκό πρόστιμο, ύψους 415 εκ. ευρώ, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, είχαν ετοιμάσει για να επιδώσουν στον πρωθυπουργό τρισέλιδο ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους.

Πηγή: skai.gr

