Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025 έως και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, στις 15:00, τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ' εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (ιδρυματικοί κωδικοί).

Οι κατ' εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111, Α') και του Κεφαλαίου ΣΤ' της υπ' αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 απόφασης του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4806, Β').

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που έχουν εξαιρετικό λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προηγούμενη περίοδο από τις 16 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στην ειδική εφαρμογή των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.