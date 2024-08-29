Εκτάκτως λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας και μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, συγκάλεσε την επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Αμέσως μετά πραγματοποίησε Συντονιστική Σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Παρότι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ κάνει λόγο για επιδείνωση καιρού- όχι για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα- και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εισηγήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα δεν συντρέχει λόγος έκδοσης μηνυμάτων από το 112, ο Υπουργός ΚΚΠΠ, Βασίλης Κικίλιας στη Συντονιστική Σύσκεψη επισήμανε ότι επειδή το φαινόμενο είναι δυναμικό και κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσει μεγάλη ένταση και ραγδαιότητα θα πρέπει:

Οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώνουν άμεσα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) για κάθε τοπικό πλημμυρικό φαινόμενο (πχ πλημμύρες σε δρόμους, υπερχειλίσεις χειμάρρων, ποταμών κ.α.) έτσι ώστε εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν να εκδοθούν εγκαίρως μηνύματα από το 112.

Η Πυροσβεστική και οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και η Ελληνική Αστυνομία να εκδώσει τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στις περιοχές με ιστορικό πλημμυρών να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση του φαινομένου από τους τοπικούς φορείς, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν και πάλι προβλήματα. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει σε όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (πχ καθαρισμοί φρεατίων).

Όπου εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση, έτσι ώστε να γίνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των πολιτών (πχ διενέργειες συστάσεων αποφυγής παραλιών, αναβολή εκδηλώσεων κλπ)».

