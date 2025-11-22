Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος, Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια, Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα, Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα, Γιακουμής.

Ανατολή ήλιου: 07:13 - Δύση ήλιου: 17:09 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 56 λεπτά

Σελήνη 1.9 ημερών

