Ένα 6χρονο παιδί τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, σήμερα το μεσημέρι στην ιδιωτική μαρίνα Πλαταμώνα στην Πιερία.

Σύμφωνα με το voria, το παιδί έπαιζε στην ευρύτερη περιοχή και όταν επιχείρησε να ανέβει σε κολόνα φωτισμού, η κολόνα έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 6χρονο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει τις αισθήσεις του, είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η οικεία λιμενική αρχή. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι η πιθανή φθορά ή ελλιπής συντήρηση της κολόνας.

