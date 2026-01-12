Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 έλαβε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Για την υπόθεση αυτή, η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή λόγω κωλύματος στο πρόσωπο της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, κάνοντας δεκτή τη σχετική εισαγγελική εισήγηση. Στη δικαστική αίθουσα παρών ήταν ο πρώην σύζυγος της κατηγορουμένης, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Πηγή: skai.gr

