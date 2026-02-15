Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Κυριακής.

Θυμίζουμε ότι ο αγαπητός τραγουδιστής εισήχθη στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με πυρετό και κοιλιακό άλγος. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, οι γιατροί εντόπισαν τυχαίο εύρημα χολολιθίασης και αναγκάστηκε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Όλα πήγαν καλά και πλέον αναρρώνει σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

