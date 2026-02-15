Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Δήμος Ηρακλείου ακύρωσε την παρέλαση για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Λόγω της σκόνης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι βρεφικοί, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ και ειδικά σχολεία στον Δήμο Ηρακλείου.

Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και αναμένεται νέα ανακοίνωση από τον Δήμο Ηρακλείου τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

