Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Χίο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά

Δρόμος - βροχή

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χίος κακοκαιρία Μήνυμα 112
