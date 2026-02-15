Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.