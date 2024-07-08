Με την επανεκλογή Γιώργου Στασινού στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ για 4η συνεχόμενη θητεία και του νέου Προεδρείου της ΔΕ/ΤΕΕ ολοκληρώθηκε η ειδική εκλογική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μετά τις εκλογές της 19ης Μαΐου, το τριήμερο 5-7 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα.

Σε χρόνο - ρεκόρ για τα εκλογικά δεδομένα του ΤΕΕ, δηλαδή σε 1,5 μήνα από την προσέλευση στις κάλπες των μηχανικών σε όλη τη χώρα, το Επιμελητήριο των Μηχανικών αποκτά νέα όργανα διοίκησης για την επόμενη περίοδο, ενώ η συγκρότηση τους, από εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών παρατάξεων, αποτυπώνει τον «πολύχρωμο» χώρο των μηχανικών. Σημειώνεται ότι, ιστορικά, η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ απαιτούσε πολλαπλές συνεδριάσεις και χρονικό διάστημα πολλών μηνών για να ολοκληρωθεί, κάτι που μόνο φέτος και το 2019 συνέβη σε τόσο μικρό διάστημα.

Ο νυν Πρόεδρος του ΤΕΕ και επικεφαλής της πλειοψηφούσας, στις εκλογές της 19ης Μαΐου, παράταξης Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), Γιώργος Στασινός, επανεκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου, για πλήρη 4ετή θητεία έως το 2028, επικρατώντας με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ σε μία ψηφοφορία, και με πολύ μεγάλη διαφορά, του ανθυποψηφίου του Αναστασίου (Τάσου) Ηλία, προερχόμενου από την Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ).

Ο επικεφαλής της δεύτερης σε ψήφους των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου παράταξης, Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ), Νίκος Μήλης, εκλέχθηκε την Παρασκευή Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Στο Προεδρείο της Α/ΤΕΕ εκλέχθηκαν επίσης οι Πρωτονοτάριος Αντώνιος (Α΄Αντιπρόεδρος, Συμμαχία Για Ένα Προοδευτικό ΤΕΕ), Τσακούμης Γεώργιος (Β΄Αντιπρόεδρος, ΔΚΜ), Γιαννικουρής Αντώνιος (Γενικός Γραμματέας, ΔΚΜ), Νάνος Ιωάννης (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΕλΕΜ).

Στο προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής εκλέχθηκαν, πέραν του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, οι Μοροπούλου Αντωνία (Τώνια) (Α΄ Αντιπρόεδρος, ΔΗΠΑΜ), Τσώνης Παναγιώτης (Β΄ Αντιπρόεδρος, ΔΚΜ), Πατάβρας Ελευθέριος (Γενικός Γραμματέας, ΔΗΣΥΜ), Ηλίας Αναστάσιος (Τάσος) (Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΔΗΣΥΜ).

Μετά την εκλογή των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Πριν λίγες εβδομάδες οι μηχανικοί της χώρας με την αυξημένη συμμετοχή τους στις εκλογές, σε μια εποχή που η συμμετοχή του κόσμου μειώνεται αλλά και με τις επιλογές προσώπων και παρατάξεων που έκαναν, έδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ΤΕΕ και ο τεχνικός κόσμος θέλουν και μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, με περισσότερες δουλειές για όλους, με βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία και κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες.

Τώρα που ολοκληρώσαμε, με ταχύτητα, την εκλογή των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, θέλω και προσωπικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που με ψήφισαν στις εκλογές αλλά και σε όσους με εξέλεξαν για τέταρτη συνεχόμενη θητεία στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ. Η προτίμησή τους αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε, για να παράγουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Αποτελεί δικαίωση για την προσπάθεια που κάναμε για περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους μηχανικούς, για αναβαθμισμένο ρόλο του ΤΕΕ, για μια πιο σύγχρονη, πράσινη, ψηφιακή Ελλάδα με κινητήρια δύναμη τους Έλληνες Μηχανικούς.

Δεν είναι όμως ώρα πανηγυρισμών, αλλά εργασίας. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο δουλειάς και αποτελεσματικότητας. Με περισσότερη έμφαση στις ψηφιακές δράσεις, με το βλέμμα στην καθιέρωση του Building Information Model στον τεχνικό κόσμο, με την επένδυση σε πολύτιμα εργαλεία, ηθική αξιοποίηση και καινοτόμες διαδικασίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Με θέληση για να αναβαθμίσουμε τη δουλειά του Έλληνα Μηχανικού, τον επαγγελματικό και επιστημονικό του ρόλο. Με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από καινοτόμες δράσεις, νέα υλικά, πιστοποιημένες διαδικασίες, προηγμένα πρότυπα. Γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι μια πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα, με αιχμή τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο, είναι δυνατή. Σήμερα. Ώστε αύριο να έχουμε μια πράσινη και προηγμένη Πατρίδα, πλούσια ξανά.»

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

Της εκλογής του Προέδρου και του Προεδρείου του ΤΕΕ είχε προηγηθεί το Σάββατο το πρωί η εκλογή της δεκαπενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, που αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης του ΤΕΕ. Οι εκλεγέντες έχουν, αλφαβητικά, ανά ειδικότητα και συνδυασμό που εκλέχθηκαν στην Α/ΤΕΕ, ως εξής:

