Συναγερμός σήμανε από χθες το απόγευμα (25/3) στην περιοχή της Πεύκης, όταν εντοπίστηκε από παιδιά ιταλική οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε κατοικημένη περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η οβίδα μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο από παιδιά. Όπως έγινε γνωστό, τα παιδιά την εντόπισαν σε κοντινό χωράφι, περίπου 300 μέτρα μακριά, και δίχως να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο την κλώτσησαν και τη μετέφεραν με τα χέρια τους.

Οι γονείς τους, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ειδοποίησαν αρμόδιες Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του στρατού και της αστυνομίας και στην οργάνωση της επιχείρησης εξουδετέρωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στο σημείο επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, που ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδυνου πυρομαχικού από οικόπεδο όπου βρέθηκε, επί της οδού Σαλαμίνος.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί, με την οβίδα να έχει απομακρυνθεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες από χθες έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής, διακόπτοντας την κυκλοφορία στις οδούς Δημοκρατίας και Σαλαμίνος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.