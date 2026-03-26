Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Μια κινηματογραφική ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα στο Λουτράκι, όταν δύο δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 32.000 ευρώ από το ATM των ΕΛΤΑ. Η επίθεση έγινε την ώρα που υπάλληλοι της Eurobank πραγματοποιούσαν τον προγραμματισμένο ανεφοδιασμό, με τον έναν από τους ληστές να προτάσσει ένα καλάσνικοφ προκαλώντας τρόμο στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 07:45 το πρωί, την ώρα που η κίνηση στο σημείο άρχιζε να αυξάνεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δράστες είχαν στήσει καρτέρι και περίμεναν τη στιγμή που οι υπάλληλοι θα άνοιγαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Ο ένας από τους κακοποιούς παρέμενε σε ετοιμότητα μέσα σε όχημα διαφυγής, ενώ ο συνεργός του πλησίασε το προσωπικό της χρηματαποστολής με το πολεμικό τυφέκιο στα χέρια.

Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, ο ένοπλος ακινητοποίησε τους υπαλλήλους της τράπεζας πριν προλάβουν να αντιδράσουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να αποσπάσει τις κασέτες με τα μετρητά που περιείχαν το ποσό των 32.000 ευρώ. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ο συνεργός του και ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, εξαφανίζοντας τα ίχνη τους στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και μαρτυρίες πολιτών που ενδέχεται να είδαν τη διαδρομή του οχήματος.

Η μεθοδολογία των δραστών δείχνει ότι επρόκειτο για μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, με τους ληστές να γνωρίζουν ακριβώς το δρομολόγιο και την ώρα της χρηματαποστολής.

Πηγή: skai.gr

