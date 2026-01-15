Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προχώρησε σε αιχμηρές αναφορές για Έλληνες και Μαυροβούνιους, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους άλλους γιατί πιστεύεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είσαι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE:



"As a Greek ... you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not."



"Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ράμα σχολίασε σκωπτικά και το Μαυροβούνιο, λέγοντας: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Έχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».

Πηγή: skai.gr

