Κρήτη: Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και απειλούσε τη σύζυγό του σε πτήση

Άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό το Ηράκλειο, με έναν Βρετανό να βρίζει και να απειλεί τη σύζυγό του, μπροστά στο παιδί τους.

Ο 39χρονος και η 37χρονη διαπληκτίστηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, αφού ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Επέδειξε απειλητική συμπεριφορά προς τη σύζυγό του και δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του προσωπικού του αεροσκάφους.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», σύμφωνα με το zarpanews.gr.

