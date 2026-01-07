Περιστέρι: 14χρονη λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο - 2 συλλήψεις

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται προληπτικά από χθες το βράδυ μια 14χρονη η οποία λιποθύμισε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη είχε προμηθευτεί το αλκοολούχο ποτό από περίπτερο της περιοχής και λιποθύμισε λίγο αργότερα. Την ανήλικη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον πατέρα της κοπέλας, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, και τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται επίσης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκου από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

Η 14χρονη παραμένει προληπτικά για νοσηλεία, με την υγεία της να μην διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.