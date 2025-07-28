Σε εγρήγορση έχει θέσει τα τελευταία 24ωρα ο δήμαρχος Περάματος τις υπηρεσίες και τα αρμόδια τμήματα, αφότου ο ΕΟΔΥ ενέταξε τον Δήμο στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» για μολύνσεις με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται από τσιμπήματα κουνουπιών.

Στο Πέραμα δεν έχει καταγραφεί έως τώρα μόλυνση σε άνθρωπο από τον ιό Δ. Νείλου, ωστόσο ο δήμος χαρακτηρίστηκε «υψηλού κινδύνου» μετά από κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο διάστημα σε γειτονικούς δήμους.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ως «υψηλού κινδύνου» ορίζονται οι Δήμοι στους οποίους δεν έχει καταγραφεί κρούσμα ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2025 , αλλά κρίνεται ότι συντρέχουν στην περιοχή παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους (π.χ. εξαιτίας εγγύτητας σε «επηρεαζόμενες περιοχές» όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή κ.α.).

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, δήλωσε ότι η δημοτική αρχή θα προβεί σε όλα τα μέτρα για την προφύλαξη του πληθυσμού, σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και την Διεύθυνση υγειονομικών ελέγχων της Περιφέρειας Αττικής και σε συντονισμό με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου .

«Ό,τι είναι στο χέρι μας θα κάνουμε για να προστατέψουμε στο Πέραμα τους κατοίκους, τους επισκέπτες της πόλης, τα άτομα τρίτης ηλικίας,τα οικόσιτα και αδέσποτα ζώα. Ας θυμόμαστε όλοι ότι η μόλυνση από το ιό του Δ. Νείλου μπορεί να προληφθεί με την λήψη μέτρων προφύλαξης, ατομικά, στα σπίτια και στους δημόσιους χώρους. Καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τη δημοτική αρχή και να αναφέρουν είτε εστίες στάσιμων νερών ή λυμάτων στην πόλη, είτε τυχόν νεκρά πτηνά που βρίσκονται στο δρόμο, με δωρεάν κλήση στο 15540», δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

Για την Προστασία των πολιτών, ο Δήμος Περάματος υπενθυμίζει ότι βάσει των μέτρων Πρόληψης και Προστασίας από τον ιό του ΔΝ που προτείνει ο ΕΟΔΥ :

Για να αποφεύγουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών

μειώνουμε τα σημεία που αφήνουν τα αβγά τους γύρω μας (στο σπίτι, στην αυλή, στο ύπαιθρο )

προστατευόμαστε από τσιμπήματα των κουνουπιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με χρήση εντομοαπωθητικού και με ρούχα που καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο το σώμα ( μακριά μανίκια και παντελόνια , ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα)

Πολλά από τα κουνούπια γεννιούνται και ζουν στο μπαλκόνι, στις αυλές, στα χωράφια

Μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό των κουνουπιών, μειώνοντας τα σημεία που αφήνουν τα αβγά τους

Μέτρα Πρόληψης στο Σπίτι

Απομακρύνουμε τα στάσιμα νερά και από μικρές εστίες (π.χ. από λεκάνες, βάζα, κουβάδες, πιατάκια γλαστρών)

Αδειάζουμε το στάσιμο νερό συχνά

Σκεπάζουμε – καλύπτουμε τα αντικείμενα με στάσιμο νερό

Φυλάσσουμε δοχεία νερού (κουβάδες, καρότσια, βαρέλια) γυρισμένα ανάποδα ή καλυμμένα

ΠΡΟΣΟΧΗ στις πλαστικές βάρκες των παιδιών που μπορεί να γεμίσουν νερά κατά το πότισμα

Δεν αφήνουμε να συσσωρεύονται λύματα, νερά αποχέτευσης, απόβλητα

Ειδικά Μέτρα Πρόληψης στο Σπίτι

Αντικαθιστούμε σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν

Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε παλιά λάστιχα που μαζεύουν νερό

Καθαρίζουμε τα φύλλα που μαζεύονται στις υδρορροές

Κουρεύουμε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους και τις φυλλωσιές (καταφύγια ενήλικων κουνουπιών)

Ποτίζουμε κατά προτίμηση το πρωί

Μέτρα Απομάκρυνσης της συγκέντρωσης των κουνουπιών στο Σπίτι

Καλύπτουμε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων

Δίνουμε κλίση στον κήπο για να απομακρύνονται τα νερά

Σε 24ωρή βάση, μπορούμε να αποφύγουμε τα κουνούπια στο σπίτι

Με χρήση κουνουπιέρας

Με χρήση ανεμιστήρων, κλιματιστικών

Με αντικουνουπικά πλέγματα (σήτες) στα ανοίγματα

Με κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών

Με χρήση εντομοκτόνων/ εντομοαπωθητικών περιβάλλοντος (φιδάκια, ταμπλέτες)

Αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν:

οι ηλικιωμένοι

όσοι έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας, π.χ.:

ανοσοκατασταλμένοι,

νεφροπαθείς,

καρκινοπαθείς,

διαβητικοί,

με καρδιαγγειακά νοσήματα,

με χρόνια νευρολογικά προβλήματα, π.χ. άνοια,

με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

Σημειώνεται ότι ο ορισμός συγκεκριμένων περιοχών ως «επηρεαζόμενων» και ως «υψηλού κινδύνου» χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και για την ασφάλεια του αίματος και συγκεκριμένα για την αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης του ιού του ΔΝ μέσω μετάγγισης.



