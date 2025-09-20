Επίσκεψη στον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Τουρκίας, Στρατηγό Bahtiyar Ersay, στην έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποίησε από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου 2025, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της αντίστοιχης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στην έδρα της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» από 11 έως 12 Σεπτεμβρίου 2024.



Πηγή: skai.gr

