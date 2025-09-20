Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσκεψη διοικητή της 1ης Στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά την αντίστοιχη επίσκεψη τουρκικής αντιπροσωπείας

Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος

Επίσκεψη στον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Τουρκίας, Στρατηγό Bahtiyar Ersay, στην έδρα της στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποίησε από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου 2025, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της αντίστοιχης επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αντιπροσωπεία στην έδρα της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» από 11 έως 12 Σεπτεμβρίου 2024.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΟΕ Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark