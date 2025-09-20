Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το Σάββατο, ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, δήλωσε ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Ο κ. Μπιμπίλας ανέφερε ότι σαν ηθοποιός του λείπει η τηλεόραση.

Αποκάλυψε ότι από τότε που έγινε βουλευτής δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για κάποια σειρά.

«Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», σημείωσε.

«Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο», πρόσθεσε, «αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ούτε για πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει τη Βουλή με ένα είδος υποκριτικής τόνισε ότι «η Βουλή είναι τραγέλαφος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.